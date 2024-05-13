У рамках 36-го туру чемпіонату Італії Фіорентина на своєму полі приймала Монцу.

Господарі зуміли здолати гостей, а ключовий гол був забитий на 78-й хвилині гри — Артур Мело приніс "фіалкам" три пункти. 

Фіорентина - Монца 2:1
Голи: Гонсалес, 32, Мело, 78 -  Джурич, 9

Фіорентина: Терраччано — Кайоде (Давіде Фараоні, 80), Мартінес Кварта, Міленкович, Парізі (Бірагі, 80) — Мело (Джозеф Дункан, 80), Мандрагора — Гонсалес, Барак, Кастровіллі (Бельтран, 74) — Нзола (Куаме, 61)

Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі (Перейра, 64), Марі (Д'Амброзіо, 73), Іццо, Кіріакопулос (Кальдірола, 46) — Бондо, Пессіна — Мота (Акпа-Акпро, 64), Колпані (Карбоні, 82), Дзербін — Джурич

Попередження: Парізі — Бондо. 