"Фіалки" ближче під кінець другого тайму забили переможний гол.
Фіорентина - Монца, Getty Images
13 травня 2024, 23:50
У рамках 36-го туру чемпіонату Італії Фіорентина на своєму полі приймала Монцу.
Господарі зуміли здолати гостей, а ключовий гол був забитий на 78-й хвилині гри — Артур Мело приніс "фіалкам" три пункти.
Фіорентина - Монца 2:1
Голи: Гонсалес, 32, Мело, 78 - Джурич, 9
Фіорентина: Терраччано — Кайоде (Давіде Фараоні, 80), Мартінес Кварта, Міленкович, Парізі (Бірагі, 80) — Мело (Джозеф Дункан, 80), Мандрагора — Гонсалес, Барак, Кастровіллі (Бельтран, 74) — Нзола (Куаме, 61)
Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі (Перейра, 64), Марі (Д'Амброзіо, 73), Іццо, Кіріакопулос (Кальдірола, 46) — Бондо, Пессіна — Мота (Акпа-Акпро, 64), Колпані (Карбоні, 82), Дзербін — Джурич
Попередження: Парізі — Бондо.