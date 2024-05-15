Італія

Football.ua представляє прев'ю до фіналу Кубка Італії, який пройде 15 травня і розпочнеться о 22:00.

В очному протистоянні вирішиться, хто виграє Кубок Італії за підсумками сезону-2023/24.

Аталанта — Ювентус

15 травня, 22:00, стадіон Олімпійський, Рим. Арбітр зустрічі — Фабіо Мареска

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Наближаючись до кульмінації сезону, який може стати історичним для бергамського клубу, Аталанта вперше вийде у фінал Кубка Італії після поразки від Ювентуса три роки тому, коли Федеріко К'єза у другому таймі приніс "бьянконері" перемогу з рахунком 2:1.

На сьогоднішній день єдиний тріумф "богині" у національному Кубку Італії припав на 1963 рік, а у фіналі вони програвали чотири рази, причому обидва при керманичі Джан П'єро Гасперіні.

Цього року їхній шлях до Риму включав перемоги над Сассуоло та Міланом, а в півфіналі вони здолали Фіорентину завдяки захоплюючому камбеку в другому матчі: Адемола Лукман та Маріо Пашалич забили голи в компенсований час, щоб кардинально переломити хід гри на користь "Ла Деа".

Гасперіні, який давно відомий як тактичний маестро, але ніколи не міг здобути найяскравіші нагороди, був би радий підняти трофей на завершення своєї вражаючої кар'єри, і після цьогорічного шоу на Стадіо Олімпіко його команда може претендувати на перемогу у Лізі Європи.

Недільна перемога в чемпіонаті над Ромою (2:1), здобута завдяки двом швидким голам Шарля де Кетеларе дуже важлива, тому що залишила команду Гасперіні на п'ятому місці в Серії А, чого було б достатньо для повернення в Лігу чемпіонів.

Фактично, вони зупинилися на відстані чотирьох очок від Ювентуса, який посідає четверте місце, маючи одну гру в запасі: клуби зіграли внічию обидві свої зустрічі в чемпіонаті цього сезону, але навіть якщо знадобиться додатковий час і пенальті, в середу має бути визначений переможець.

Ювентус також перебуває під тиском необхідності повернутися додому з кубком: за своїми високими стандартами, вони переживають неприйнятну трофейну посуху, востаннє піднімаючи трофей, коли обіграли Аталанту в 2021 році.

Хоч Ювентус і кваліфікувався до Ліги чемпіонів після річної відсутності — їхнє місце було гарантовано в неділю перемогою Аталанти над Ромою, але колись багатообіцяюча кампанія зараз перебуває під загрозою скотитися до посередності.

Зігравши внічию кожен з останніх п'яти матчів, підопічні Макса Аллегрі посідають четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від чемпіона Інтера на 25 очок.

Майбутнє Аллегрі під питанням, якщо він покине Турин цього літа, за рік до закінчення контракту, то тренер туринців принаймні сподіватиметься вдруге виграти рекордний для Ювентуса 15-й Кубок Італії.

Орієнтовні склади

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Гієн, Джимсіті — Дзаппакоста, де Роон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс, Де Кетеларе, Лукман.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб'язо, Маккенні, Міретті, Рабіо, Костич — К'єза, Влахович.

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