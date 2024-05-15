Італія

Представник гравця прокоментував останні чутки.

Грузинський нападник Хвіча Кварацхелія вже в першому сезоні в складі італійського Наполі здобув разом із командою титул чемпіонів Італії та став невід’ємною складовою команди.

Стрімке зростання популярності 23-річного виконавця змушує "Партенопеї" бути обачними та завчасно оновлювати контрактну угоду з власним гравцем на тлі попиту на нього на трансферному ринку.

Однак у таборі самого нападника наразі все спокійно, про що розповів у своєму останньому коментарі агент Хвічі Мамука Джугелі.

"Ми не поспішаємо з прийняттям рішення, тому що Наполі — це другий дім Хвічі. Ми цінуємо турботу й повагу від Наполі та його президента до Хвіча.

Рішення про майбутнє Кварацхелії буде прийнято тільки з урахуванням волі гравця й президента. Ми подивимось, чи буде зроблена пропозиція, яка задовольнить і клуб, і футболіста", — заявив представник футболіста.

У поточному сезоні на рахунку Кварацхелії 10 голів та дев’ять гольових передач у 43 матчах.