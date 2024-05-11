Італія

Парижани можуть зіпсувати плани керівництва неаполітанського клубу.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс має намір якнайшвидше продовжити контракт із 23-річним вінгером його команди Хвічею Кварацхелією на тлі інтересу до нього з боку ПСЖ. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, власник Наполі категорично не хоче, щоб грузинський футболіст покинув Неаполь влітку, оскільки з клубу піде інша зірка — нападник Віктор Осімген.

Підкреслюється, що неаполітанський клуб має намір провести переговори з представниками Кварацхелії щодо нового контракту найближчими тижнями. Можливо, що нова трудова угода одного з лідерів Наполі включатиме пункт про відступні.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює грузина у 80 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 42 матчі, забив десять голів та віддав дев'ять результативних передач.