Італія

Італійський тренер дав свій коментар.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі відреагував на чутки про своє можливе звільнення з туринського клубу.

"Якщо наступного сезону я не тренуватиму Ювентус, то залишу після себе сильну команду", — сказав Аллегрі.

15 травня Ювентус обіграв у фіналі Кубка Італії Аталанту (1:0) і виграв титул, перший після повернення фахівця в клуб.

Нагадаємо, Аллегрі вже тренував Ювентус із 2014 по 2019 рік. За цей період Аллегрі виграв 11 трофеїв, зокрема 5 чемпіонських титулів. Клуб із ним двічі грав у фіналах Ліги чемпіонів.