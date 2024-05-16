Італія

Італійський фахівець отримав покарання за свою поведінку після фіналу Кубку Італії.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі отримав дискваліфікацію, а також штраф за свою поведінку у фіналі Кубку Італії проти Аталанти (1:0). Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, рішенням комісії 56-річний італієць був дискваліфікований на два матчі. Також він сплатить штраф у розмірі 5 тисяч євро.

Додамо, що ця дискваліфікація поширюється лише на матчі національного Кубка.

Нагадаємо, у компенсований час Аллегрі не стримав своїх емоцій через запізніле рішення арбітра призначити штрафний удар. Він зірвав з себе піджак та накричав на резервного рефері, після чого головний суддя вилучив фахівця.

Раніше повідомлялося, що Ювентус запропонував трирічний контракт для Тіаго Мотти.