Італійський фахівець отримав покарання за свою поведінку після фіналу Кубку Італії.
Массіміліано Аллегрі, Getty Images
16 травня 2024, 20:51
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі отримав дискваліфікацію, а також штраф за свою поведінку у фіналі Кубку Італії проти Аталанти (1:0). Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, рішенням комісії 56-річний італієць був дискваліфікований на два матчі. Також він сплатить штраф у розмірі 5 тисяч євро.
Додамо, що ця дискваліфікація поширюється лише на матчі національного Кубка.
Нагадаємо, у компенсований час Аллегрі не стримав своїх емоцій через запізніле рішення арбітра призначити штрафний удар. Він зірвав з себе піджак та накричав на резервного рефері, після чого головний суддя вилучив фахівця.
Раніше повідомлялося, що Ювентус запропонував трирічний контракт для Тіаго Мотти.