Мілан може підписати воротаря Порту та збірної Португалії Діогу Кошту. Про це повідомляє Bola Na Rede.

Майбутнє голкіпера Майка Меньяна в Мілані стає туманним через відсутність прогресу у підписанні нового контракту з клубом та частотою травм, які турбують 28-річного француза протягом його виступів на "Сан-Сіро".
За даними португальського джерела, у разі продажу Меньяна, на якого мають види клуби англійської Прем'єр-ліги, Мілан підпише воротаря Порту Діогу Кошту.
Зазначається, що футбольний агент Жорже Мендеш нібито вже працює над обома угодами. За чутками, "дракони" оцінюють 24-річного португальця у 45 мільйонів євро.
Цього сезону Діогу Кошта відіграв за Порту 43 матчі, пропустив 37 м'ячів та зібрав 16 "clean sheets".
Раніше повідомлялося, що Мілан може продати Меньяна, якщо він не продовжить контракт з клубом.