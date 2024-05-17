Італія

Француз досі не підписав новий контракт з "россонері".

Мілан може підписати воротаря Порту та збірної Португалії Діогу Кошту. Про це повідомляє Bola Na Rede.

Майбутнє голкіпера Майка Меньяна в Мілані стає туманним через відсутність прогресу у підписанні нового контракту з клубом та частотою травм, які турбують 28-річного француза протягом його виступів на "Сан-Сіро".

За даними португальського джерела, у разі продажу Меньяна, на якого мають види клуби англійської Прем'єр-ліги, Мілан підпише воротаря Порту Діогу Кошту.

Зазначається, що футбольний агент Жорже Мендеш нібито вже працює над обома угодами. За чутками, "дракони" оцінюють 24-річного португальця у 45 мільйонів євро.

Цього сезону Діогу Кошта відіграв за Порту 43 матчі, пропустив 37 м'ячів та зібрав 16 "clean sheets".