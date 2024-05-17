Італія

Нападник "швабів" демонструє видатну гру цього сезону.

Пріоритетною трансферною метою Мілана в лінію атаки є центрфорвард Штутгарта Серу Гірассі. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, на думку керівників "россонері", 28-річний гвінеєць володіє всіма необхідними якостями для того, щоб стати лідером атаки міланського клубу. Також босів Мілана приваблює невелика "клаусула" футболіста у розмірі 17 млн. євро. Однак конкуренцію в боротьбі за форварда "швабів" італійцям складе дортмундська Боруссія.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Серу Гірассі відіграв за Штутгарт 29 матчів, забив 28 голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться Довбиком.