Італія

Українець проводить найкращий сезон у кар'єрі.

Нападник каталонської Жирони та збірної України Артем Довбик може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, найкращий бомбардир іспанської Ла Ліги привернув увагу цілої низки європейських топ-клубів, зокрема Ювентуса, Наполі та Мілана.

Зазначається, що "жирондинці" готові розглянути пропозиції щодо трансферу одного зі своїх лідерів, якщо отримає за нього близько 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, по закінченню цього сезону основний форвард Мілану Олів'є Жиру приєднається до клубу МЛС Лос-Анджелес , а Наполі скориш за все буде змушений продати Віктора Осімгена, тож зацікавленість у трансфері 26-річного нападника виглядає цілком логічним заходом з боку керівництво цих італійських клубів.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 2,5 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Жирону 39 матчів, забив 21 гол та віддав 9 результативних передач.