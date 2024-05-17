Італія

Нідерландець проводить потужний сезон в Бергамо.

Найкращий бомбардир Аталанти цього сезону Тен Копмейнерс влітку може змінити клубну прописку. Про це повідомляє Tutto Atalanta.

За інформацією джерела, до числа зацікавлених клубів входять Ліверпуль, Челсі та Ювентус. Клуби АПЛ готові зробити значні кроки в напрямку цього трансферу з економічної точки зору. В свою чергу, "б'янконері" не мають у своєму розпорядженні великих фінансових можливостей, тому в рамках угоди можуть запропонувати "бергамаскам" одного з двох футболістів — Матіаса Соуле або Фабіо Міретті.

Зазначається, що Аталанта може продати свого півзахисника не менше ніж за 60 мільйонів євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Тен Копмейнерс відіграв за Аталанту 48 матчів, забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.