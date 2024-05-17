Центральний півзахисник французької Ніцци Кефрен Тюрам-Ульєн перебуває у сфері інтересів італійського Мілана. Про це повідомляє sempremilan.com.

Очікується, що викупна вартість брата нападника Інтера Маркюза Тюрама не перевищуватиме 20 мільйонів євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 870 тисяч євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 мільйонів євро.

Цього сезону Кефрен Тюрам-Ульєн відіграв за Ніццу 28 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Також у його пасиві шість жовтих карток.

За інформацією джерела, 23-річний француз привернув увагу технічного директора "россонері" Жоффре Монкади, який своїми каналами дізнався, що влітку угоду можна буде провернути на вигідних для Мілана умовах.