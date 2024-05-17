Молодшого з Тюрамів.
Кефрен Тюрам-Ульєн, getty images
17 травня 2024, 22:52
Центральний півзахисник французької Ніцци Кефрен Тюрам-Ульєн перебуває у сфері інтересів італійського Мілана. Про це повідомляє sempremilan.com.
За інформацією джерела, 23-річний француз привернув увагу технічного директора "россонері" Жоффре Монкади, який своїми каналами дізнався, що влітку угоду можна буде провернути на вигідних для Мілана умовах.
Очікується, що викупна вартість брата нападника Інтера Маркюза Тюрама не перевищуватиме 20 мільйонів євро.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 870 тисяч євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 мільйонів євро.
Цього сезону Кефрен Тюрам-Ульєн відіграв за Ніццу 28 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Також у його пасиві шість жовтих карток.