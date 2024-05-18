Італія

Річна оренда в столиці Італії наблизила гравця до зміни клубу.

Іспанський фланговий захисник Анхеліньйо цей сезон провів у складі римської Роми на правах оренди з німецького РБ Лейпциг.

За цей час 27-річний виконавець устиг провести 37 матчів (2583 хвилини) та відзначитись одним голом та однією результативною передачею.

Однак із наближенням моменту завершення кампанії для іспанця все ближчим стає потреба повернення до свого базового клубу.

Єдиний чинник, який може завадити цьому процесу — бажання "вовків" оформити повноцінний трансфер.

Для цього у Роми є можливість викупу футболіста за 5 млн євро.

Як повідомляє італійська преса, римляни наразі рішуче налаштовані на те, аби цей трансфер усе ж таки відбувся, про що сповістили представників РБ Лейпциг.

Для гравця готується контракт до 2028 року.