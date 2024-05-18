Італія

Італієць близький до звільнення.

Напередодні матчу 37-го туру італійської Серії А між Торіно та Міланом, головний тренер "россонері" Стефано Піолі поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт міланського клубу.

"Це був хороший тиждень: перемога над Кальярі та завоювання другого місця дозволили нам бути спокійнішими. Я думаю, це почуття спокою могло б допомогти нам виступити на високому рівні і добре завершити сезон. Нам доведеться зустрітися з командою, у якої вдома найкращий захист у Серії А.

Моє майбутнє в команді? Я намагаюся не думати про майбутнє. Як завжди було відтоді, як я перейшов у Мілан, ми всі зустрінемося з керівництвом клубу наприкінці сезону, щоб вирішити, що буде далі. Я зосереджений на тому, щоб допомагати команді, і тоді в гру вступлять певні емоції. Протягом всього часу у мене завжди були чудові стосунки з клубом", — сказав Піолі.