Італія

"Россонері" бачать перспективу в нападника "прімавери".

Мілан продовжить контракт з 16-річним нападником Франческо Камардою. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією італійського видання, між керівництвом "россонері" та агентами італійського вундеркінда відбулася дуже позитивна зустріч.

Зазначається, що Мілан досяг початкової угоди з Камардою кілька місяців тому, але потім ситуація ускладнилася. Виною тому інтерес до гравця з боку дортмундської Боруссії та двох клубів із Манчестера — "Юнайтед" та "Сіті".

Зараз, схоже, все стало на свої місця. Франческо хоче залишитися в Мілані. Є великий шанс, що в липні він підпише контракт розрахований до літа 2027 року. Юний нападник періодично тренуватиметься з основною командою та гратиме за Мілан (U-23) у Серії С.

Нагадаємо, що Франческо Камарда став рекордсменом Серії А, дебютувавши в італійській першості у 15-річному віці.