Італія

Наставнику потрібні "нові виклики".

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні ухилився від відповіді на запитання про своє майбутнє. ЗМІ пишуть про те, що тренер може покинути клуб із Бергамо, в якому пропрацював 8 років, щоб очолити Наполі

"Кваліфікація в Лігу чемпіонів — максимальна мета для Аталанти, ми не можемо претендувати на Скудетто. Можливо, одного разу Аталанта зможе, оскільки в клубу блискуче майбутнє.

Моє майбутнє? У нас матч у середу, а потім подивимося. Путівка до Ліги чемпіонів має для мене величезне значення, оскільки ми так старанно працюємо, щоб потрапити в це змагання, але виклики — це найголовніше. На цьому побудована моя кар'єра.

Матч із Баєром — це виклик, а потім подивимося, що станеться", — підсумував Гасперіні.

Діючий контракт Гасперіні розрахований до літа 2025 року, але переговори про майбутню угоду йдуть досить напружено через розбіжності з керівництвом.