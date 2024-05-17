Італія

"Неаполітанці" хочуть підписати наставника Аталанти.

Головний тренер Аталанти Джан-П'єро Гасперіні може змінити місце роботи у літнє міжсезоння. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, вчора, 16 травня, президент "неаполітанців" Ауреліо Де Лаурентіс відновив контакти з головним тренером "бергамасків".

Нагадаємо, зараз Наполі очолює Франческо Кальцона, який залишить клуб влітку та зосередиться на своїх обов'язках у збірній Словенії.

Діючий контракт Гасперіні розрахований до літа 2025 року, але переговори про майбутню угоду йдуть досить напружено через розбіжності з керівництвом.

Після 36 турів Наполі набрав 51 очко і посідає лише дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А. У Аталанти 63 бали після 35 ігор та п'яте місце.