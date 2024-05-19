Італія

Керманич туринців прокоментував перемогу над Міланом.

Торіно напередодні обіграв Мілан на власному полі в рамках тридцять сьомого туру італійської Серії A.

Торіно — Мілан 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "биків" Іван Юрич прокоментував виступ власної команди.

"Це був хороший виступ, ми хотіли перемогти, тепер ми в кращій позиції й спробуємо здобути перемогу в останній грі сезону.

Ми відновилися в цій кампанії після невдалого старту, тому задоволені власними виступами.

Чи може кваліфікація до єврокубків змінити моє рішення? Ні, у цьому клубі просто немає належних умов для продовження роботи. Я люблю єдність, але навіть під час казкового сезону тут були безперервні суперечки і критика. Хотілося б більше радості, а її тут немає.

Протести були постійно, проти президента теж, але й іншого теж було потроху всього. Ти намагаєшся щось змінити, але через деякий час розумієш, що це не має сенсу. Для нас було правильним рішенням спробувати йти до Європи, позаду залишились фантастичні три роки роботи.

Ми добре провели час разом, працюючи з гравцями, а все інше — розчарувало", — заявив сербський фахівець.

У заключному турі Торіно гратиме в гостях у бергамаської Аталанти.