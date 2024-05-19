Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 18 травня 2024 року.
Торіно - Мілан, Getty Images
19 травня 2024, 00:35
У рамках 37-го туру чемпіонату Італії Торіно на своєму полі приймав Мілан.
Господарі, дещо несподівано, здолали гостей, відправивши в їхні ворота три голи. Мілан зумів відповісти лише одним точним ударом.
Огляд матчу:
Торіно - Мілан 3:1
Голи: Сапата, 26, Ілич, 40, Родрігес, 46 - Беннасер, 55 (пен)
Торіно: Мілінкович-Савич — Тамез, Буонджорно (Ловато, 80), Масіна — Белланова (Лазаро, 74), Лінетті, Ілич, Родрігес (Войвода, 61) — Річчі — Сапата, Пеллегрі (Санабрія, 74)
Мілан: Спортьєлло — Калулу, Тіав, Томорі, Терраччано (Флоренці, 65) — Муса (Жиру, 77), Беннасер (Побега, 78), Рейндерс — Пулішич, Йович, Окафор (Леау, 61)
Попередження: Річчі — Томорі.