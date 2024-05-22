Італія

Цього тижня "россонері" оголосять про звільнення Стефано Піолі.

Керівництво Мілана вже цього тижня планує офіційно підтвердити своє рішення щодо звільнення Стефано Піолі з посади головного тренера першої команди. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, фаворитом на те, щоб очолити "россонері", залишається колишній керманич донецького Шахтаря Паулу Фонсека, який починаючи з літа 2022 року очолює французький Лілль.

Зазначається, що у Мілана вже були переговори з португальським фахівцем щодо дворічної угоди, і Фонсека на 100% зацікавлений у цій роботі.

Раніше повідомлялося, що Паулу Фонсека зароблятиме у таборі "россонері" менше, ніж у Ліллі, якщо все ж очолить італійський клуб.