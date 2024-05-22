Італія

Колишній наставник "гірників" продовжить кар'єру в Італії.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека найближчим часом може стати наставником Мілана, повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

Колишній наставник "гірників" має пропозицію від "догів" про продовження чинного контракту, але він не поспішає зі своїм рішенням.

Більше того, сьогодні, 22 травня, 51-річний португалець проведе зустріч з керівництвом Марселя, який також цікавиться його послугами.

Однак, як стверджує журналіст, Фонсека обрав Мілан, який гарантував фахівцю довгостроковий проект та впевненість у конкурентоспроможній команді.

Також зазначається, що Паулу зароблятиме у "россонері" менше, ніж у Ліллі чи Марселі.

Наразі Мілан обговорює з Піолі деталі припинення співпраці після закінчення сезону.

За підсумками цього сезону Мілан фінішує на другому місці у Серії А. Лілль посів четверте місце у Лізі 1, а Марсель – восьме.