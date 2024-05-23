Стало відомо, наскільки Фонсека підпише контракт із Міланом

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека може стати новим тренером Мілана, повідомляє Football Italia.

Зазначається, що сторони вже домовилися про потенційну угоду. Залишилося домогтися розірвання угоди від чинного тренера Стефано Піолі.

Мілан запропонував контракт на 3 роки. Фонсека отримуватиме 3 мільйони євро за сезон.

Раніше повідомлялося, що Паулу Фонсека зароблятиме у таборі "россонері" менше, ніж у Ліллі, якщо все ж очолить італійський клуб.

Нагадаємо, що колишній керманич Шахтаря тренує Лілль з 2022 року.