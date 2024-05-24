Італія

Football.ua розповідає, які цілі переслідують команди в заключних іграх.

38-й тур вищого дивізіону чемпіонату Італії. Попри те, що в кожної з команд залишився один* матч, деякі команди переслідують свої цілі, зокрема, збереження прописки в елітному дивізіоні. І все може вирішити саме заключний тур.

*У якості перенесеного матчу 29-го туру Аталанта прийме вдома Фіорентину 2 червня о 19:00.

38-й тур:

Невелика довідка:

- Якщо дві команди зрівняються за очками в боротьбі за 17-е місце, буде зіграно додаткову гру;

- Якщо команди наберуть однакову кількість очок, то місця в таблиці будуть визначені за очними зустрічами;

- Якщо цей показник не дозволяє визначити місця, зайняті командами (пункт №2), вони розподіляються за кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

1-2 місця

Тут уже все вирішено. Першим буде Інтер, маючи великий відрив від другого місця. Другу сходинку міцно тримає Мілан.

3-5 місця

Болонья, Ювентус і Аталанта вже в Лізі чемпіонів. І це найголовніше для них. Але для персональних фанатів цих клубів, так і для нейтральних уболівальників може бути цікаво, який вигляд матимуть місця з третього по п'яте.

Болонья і Ювентус двічі між собою зіграли внічию в поточному сезоні (1:1, 3:3). Тому хто розташується вище, вирішить різниця забитих і пропущених голів. За умови, звісно, якщо все так і залишиться: команди в 38-му турі зіграють ідентично — перемога/перемога, нічия/нічия, поразка/поразка.

У Болоньї різниця голів краща: 24 проти 21 у Ювентуса. Тому, щоб обійти колектив Тьяго Мотти, туринцям потрібно тільки перемагати і забивати якомога більше у ворота Монци, або чекати осічки Болоньї проти Дженоа і обходити за очками.

Але є ще Аталанта, яка може обійти і Ювентус, і Болонью. У колектива Гасперіні в запасі два поєдинки: проти Торіно в 38-му турі та перенесений матч 29-го туру з Фіорентиною. У разі, якщо "богиня" набере шість очок у цих іграх, то вона буде третьою.

Прогноз Football.ua: Аталанта — 3 місце, Болонья — 4, Ювентус — 5.

6 місце

Рома буде шостою за будь-яких розкладів. У "вовків" перевага за особистими зустрічами перед Лаціо (0:0, 1:0).

7-8 місця

На сьому сходинку претендують Лаціо та Фіорентина. "Фіалок" влаштує тільки перемога, в такому випадку вони можуть претендувати на цю позицію. Однак, римляни грають проти Сассуоло, який вилетів і невмотивований, тому, навряд чи Фіорентина підніметься вище.

Прогноз Football.ua: Лаціо буде сьомим (Ліга Європи), а Фіорентина — восьмою (Ліга Конференцій).

Боротьба за виживання

- Салернітана та Сассуоло вже вилетіли до Серії Б;

- Під ризиком вильоту залишаються Емполі (33 очки), Удінезе (34) і Фрозіноне (35).

Відразу нагадаємо про те, що писалося на початку матеріалу: якщо дві команди зрівняються за очками в боротьбі за 17-е місце, буде зіграно додаткову гру.

Емполі вдома приймає Рому. Технічно, клубу Віктора Коваленка може й вистачити нічиєї, щоб грати додатковий матч за право залишитися в Серії А. Але в такому разі Фрозіноне має обіграти Удінезе в домашньому матчі.

Прогноз Football.ua: Фрозіноне залишиться в Серії А, Удінезе та Емполі гратимуть додатковий матч.