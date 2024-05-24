Центрального захисника міланського Інтера Алессандро Бастоні визнано найкращим захисником італійської Серії А за підсумками сезону 2023/24. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Італії.
У сезоні Серії А, що завершується, 25-річний італієць провів 28 матчів, в яких записав на свій рахунок один гол та чотири результативні передачі.
Нагадаємо, Інтер впевнено виграв Серію А, забезпечивши собі перше місце за п'ять турів до кінця італійської першості.
Раніше Сімоне Індзагі було визнано найкращим тренером чемпіонату Італії.