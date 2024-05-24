Італія

Італієць провів потужний сезон.

Центрального захисника міланського Інтера Алессандро Бастоні визнано найкращим захисником італійської Серії А за підсумками сезону 2023/24. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Італії.

У сезоні Серії А, що завершується, 25-річний італієць провів 28 матчів, в яких записав на свій рахунок один гол та чотири результативні передачі.

Нагадаємо, Інтер впевнено виграв Серію А, забезпечивши собі перше місце за п'ять турів до кінця італійської першості.