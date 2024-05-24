Італія 24 травня 2024, 16:20 Індзагі — найкращий тренер Серії А сезону-2023/24 "Нерадзуррі" домінували в Італії протягом всього сезону. Індзагі, getty images 24 травня 2024, 16:20 Керманича міланського Інтера Сімоне Індзагі визнано найкращим тренером італійської Серії А за підсумками сезону-2023/24. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Італії. Цього сезону "нерадзуррі" під керівництвом 48-річного фахівця за п'ять турів до кінця чемпіонату оформили золоті медалі Серії А та здобули перемогу у Суперкубку Італії. Раніше повідомлялося, що Інтер продовжить контракт з Індзагі. Люди Сімоне Індзагі Команди Інтер Джерела Офіційний сайт Серії А Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте