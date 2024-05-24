Італія

"Нерадзуррі" домінували в Італії протягом всього сезону.

Керманича міланського Інтера Сімоне Індзагі визнано найкращим тренером італійської Серії А за підсумками сезону-2023/24. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Італії.

Цього сезону "нерадзуррі" під керівництвом 48-річного фахівця за п'ять турів до кінця чемпіонату оформили золоті медалі Серії А та здобули перемогу у Суперкубку Італії.

Раніше повідомлялося, що Інтер продовжить контракт з Індзагі.