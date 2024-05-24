Італія

Влітку голкіпер середняка італійської першості може піти на підвищення.

Воротаря Монци Мікеле Ді Грегоріо визнано найкращим голкіпером чемпіонату Італії за підсумками сезону-2023/24. Про це повідомляє офіційний сайт Серії А.

26-річний італієць цього сезону у італійській першості провів 33 матчі, пропустив 35 м'ячів та зібрав 14 "clean sheets".

Нагадаємо, Монца наразі посідає 12-е місце у турнірній таблиці Серії А, але за певних обставин може фінішувати на 11-й позиції.

Раніше повідомлялося, що Ювентус домовився про умови особистого контракту з Ді Грегоріо.