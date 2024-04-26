Італія

Італієць змінить клуб, але залишиться у Серії А.

Воротар Монци Мікеле Ді Грегоріо у літнє трансферне вікно може перейти у туринський Ювентус. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" вже домовилося з 26-річним італійцем про умови особистого контракту, який буде розрахований до літа 2029 року. Його оклад становитиме близько 2 мільйонів євро на рік плюс бонуси.

Інформації про переговори між клубами поки немає, але відомо, що Монца хоче отримати близько 20 млн євро.

Також ЗМІ нещодавно зазначали, що основний воротар Ювентуса Войцех Щесни відмовився продовжувати контракт, розрахований до кінця наступного сезону.

Цього сезону Ді Грегоріо провів 31 матч, з яких 14 на нуль при 32 пропущених м'ячах.