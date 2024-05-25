Італія

Гравець уже три роки не може знайти собі місця.

Італійській воротар П’єрлуїджі Голліні свого часу в 2021 році наважився на трансфер із бергамаської Аталанти до лондонського Тоттенгема на правах оренди, проте в АПЛ так і не зміг закріпитись.

Після цього 29-річний футболіст провів аналогічні періоди у Фіорентині та останній футбольний рік у Наполі, однак і там його спідкала схожа доля.

У підсумку, Голліні опинився в ситуації, коли треба знову повертатись до "Богині", а його тимчасовий клуб відмовляється платити кошти за повноцінний трансфер.

Для Наполі така опція становила 7 млн євро.

Проте цього разу наявний цікавий момент, який полягає в тому, що контракт Голліні з Аталантою добігає до завершення вже наприкінці червня, тож під час Євро-2024 в Німеччині він має стати вільним агентом.

Але навіть за таких умов Наполі наразі не розглядає трансфер гравця, який за сезон провів 10 матчів, пропустив 13 голів та двічі відіграв "на нуль".