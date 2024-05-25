Італія

Німецький ветеран проводить потужний сезон.

Мілан та Ювентус зацікавлені в підписанні центрального захисника дортмундської Боруссії Матса Гуммельса. Про це повідомляє Bild.

За інформацією німецького видання, італійські клуби вражені грою та фізичною формою 35-річного німця цього сезону. Вони розраховують, що він зможе на такому високому рівні відіграти ще не один сезон.

Керівництво "россонері" та "бьянконері" хочуть скористатися можливістю підписати Гуммельса влітку безкоштовно, тому, що у нього закінчується контракт з "джмелями" наприкінці червня.

Досвідчений захисник зробив вагомий внесок в успіх дортмундців в цьому сезоні, допомігши команді дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

Цього сезону Матс Гуммельс відіграв за Боруссію Д 39 матчів, забив чотири голи (в тому числі переможний у ворота ПСЖ в півфінальному матчі-відповіді ЛЧ) та зробив одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Д хоче продовжити контракт із Гуммельсом.