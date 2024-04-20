Німеччина

Дортмундці хочуть продовжити ігрову кар'єру німця.

Дортмундська Боруссія веде перемовини з центральним захисником Матсом Гуммельсом щодо продовження його трудової угоди. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, поки нічого не вирішено, але представники футболіста та клубу впевнені в досягненні угоди. Однак в угоді ще є деталі, які належить обговорити керівництву "бджіл" та представникам 35-річного німця.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2024 року з зарплатнею сім мільйонів євро на рік (брутто).

Цього сезону Матч Гуммельс відіграв за Боруссію Д 34 матчі, забив три голи та віддав одну результативну передачу. В пасиві футболіста шість жовтих та одна червона картки.

Раніше повідомлялося, що Гуммельс планує завершити кар'єру після закінчення цього сезону.