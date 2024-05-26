Італія

"Россонері" шукають підсилення лінії оборони.

Правий захисник дортмундської Боруссії Маріус Вольф влітку змінить клубну прописку.

Як повідомляє німецьке видання Bild, Мілан зацікавлений у підписанні 28-річного гравця "джмелів" та вже працює у цьому напрямку.

Зазначається, що Вольф ще не прийняв рішення з приводу свого майбутнього, але його приваблює ідея продовження кар'єри в італійській Серії А.

Чинний контракт німця з дортмундцями спливає вже 30 червня 2024 року, тому Мілану він може дістатися безкоштовно, якщо не враховувати особисті умови контракту футболіста.

Цього сезону Маріус Вольф відіграв за Боруссію Д 32 матчі та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавлений у іншому гравці дортмундської Боруссії.