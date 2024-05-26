Італія

Завершилися два поєдинки заключного туру чемпіонату Італії.

У рамках 38-го туру італійської Серії Аталанта на своєму полі приймала Торіно і без проблем здолала опонента.

Примітно, що перемога "богині" позбавила шансів Роми на Лігу чемпіонів наступного сезону. За певних обставин римський клуб міг отримати шостий слот через Серію А.

Аталанта - Торіно 3:0

Голи: Скамакка, 25, Лукман, 43, Пашалич, 70

Аталанта: Карнесеккі (Россі, 86) — Толой, Джимсіті (Гін, 62), Скальвіні — Гольм (Руджері, 62), Пашалич, Копмейнерс, Дзаппакоста — Де Кетеларе (Міранчук, 73), Лукман — Скамакка (Туре, 74)

Торіно: Джемелло — Тамез (Лазаро, 72), Буонджорно, Масіна — Белланова (Ловато, 72), Лінетті (Окереке, 85), Ілич, Войвода — Річчі — Пеллегрі (Санабрія, 63), Сапата (Савва, 85)

Попередження: Гін — Лінеттіі.

У паралельному матчі Наполі та Лечче переможця не виявили.

Наполі — Лечче 0:0