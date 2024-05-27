У заключному турі чемпіонату Італії Фрозіноне приймав Удінезе, а Емполі — Рому. 

За винятком римського клубу, інші три команди боролися за виживання. 

Емполі зумів вирвати перемогу у Роми, в результаті чого команда Віктора Коваленка залишається в Серії А на найближчий сезон. 

У паралельному матчі Удінезе здолав Фрозіноне і також зберіг прописку в Серії А. 

Найменше пощастило Фрозіноне, який відправиться в Серію Б, слідом за Сассуоло і Салернітаною. 