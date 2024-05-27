Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 26 травня 2024 року.

У рамках останнього туру італійської Серії A міланський Інтер зіграв на виїзді внічию проти Верони.

Новоспечені чемпіони країни цього разу дозволили собі втратити очки на полі суперників, хоча перший тайм у виконанні обох команд аж ніяк не походив на матч без інтриги.

Поміж голами гостей на початку гри та під саму перерву двічі забили господарі поля, після чого в другому таймі команди продовжували грати на рівних, але більше не відзначались.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верона — Інтер 2:2 в рамках 38-го туру італійської Серії А-2023/24:

Верона — Інтер 2:2

Голи: Нослін, 17, Суслов, 37 — Арнаутович, 10, 45

Верона: Періллі — Чачуа, Коппола, Кабаль (Маньяні, 68), Вінагре — Белаян, Сердар — Лазович, Суслов (Сіссе, 83), Мітрович (Тавшан, 75) — Нослін.

Інтер: Аудеро — Біссек, Ачербі, Аугусто — Думфріс (Куадрадо, 56), Фраттезі, Чалханоглу, Барелла, Дімарко — Арнаутович (Санчес, 56), Тюрам.

Попередження: Кабаль — Барелла