Італія

Американець провів потужний сезон в дебютному сезоні Серії А.

Вінгер Мілана Крістіан Пулішич підбив підсумки свого першого сезону в італійському футболі. Його слова наводить Il Giornale.

"Два останні роки в Челсі мене переслідували травми. До того ж, тренери змінювалися — це теж не допомагало. А в Мілані в мене відразу повірили всі, це був переломний момент у моїй кар'єрі.

Я став забивати набагато більше завдяки маленькому секрету. У нього є ім'я. Рафа Леау. Я вивчав його рухи, зрозумів, як він грає. Зазвичай стягує на себе одного, двох, трьох суперників, звільняє зони для партнерів. Тож я використовую ці зони, зміщуюся в центр, знаючи, що отримаю пас у потрібний момент.

Мені дуже подобається Італія, подобається Мілан. Я живу за містом: зелень і спокій. Обожнюю італійську кухню. Мене надихає ентузіазм міста та стадіону. Але погода останнім часом не подобається — постійно дощ, як у Лондоні.

У Серії А набагато більше уваги приділяють тактиці, а в Англії на першому місці фізична сила та техніка. Ті, хто приходять з АПЛ, володіють цими якостями і відразу можуть показати себе на високому рівні, якщо розуміють тактичні вимоги", — заявив Пулішич.

Цього сезону Крістіан Пулішич відіграв за Мілан 50 матчів, забив 15 голів та віддав 11 результативних передач.