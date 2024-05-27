Італія

"Нерадзуррі" домінували в Італії у сезоні-2023/24.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі підбив підсумки сезону в якому "нерадзуррі" здобули перемоги у чемпіонаті та Суперкубку Італії. Цитує італійського фахівця Sempre Inter.

"Ми завершили фантастичний сезон, який розділили з усією родиною Інтера. Тому що заслуга має бути розділена між всіма.

Я думаю про клуб. Про гравців. Про тренерський штаб. І цих чудових вболівальників. Вони влаштували нам блискуче святкування.

Ми пройшли захоплюючий шлях, завоювавши титул за п'ять матчів до кінця чемпіонату. Сьогодні ми завершили роботу, розпочату 13-го липня, і це був чудовий шлях.

Я вже говорив це кілька разів: я б хотів зберегти кожного з цих 23-х гравців. Деякі з них грали багато, деякі — не дуже, але всі вони зробили величезний внесок, чи то на тренуваннях, чи то в матчах", — сказав головний тренер Інтера.