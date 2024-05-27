Італія

Легенда італійського футболу хотів би бачити іншого фахівця у керма "россонері".

Колишній головний тренер Мілана Арріго Саккі поділився думками про рішення керівництва "россонері" запросити Паулу Фонсеку на посаду керманича команди. Цитує видатного італійця La Gazzetta dello Sport.

"Якщо чесно, то я очікував більш гучного імені. Або, принаймні, оскільки я італієць, я сподівався, що директори виберуть місцевого тренера.

Мілану потрібен стратег. Тренер, який знає, як дати команді гру, і який за допомогою свого футболу розширює можливості футболістів. Є чудові тренери, які підійшли б "россонері".

Я думаю про Де Дзербі, Саррі, Гасперіні, Італьяно, Мотте. Усі вони знають Серію А. Вони знають динаміку нашого футболу, у них є ідеї, і вони це продемонстрували. Фонсеці все це потрібно вивчити.

Так, він працював в Італії, але не вразив. Фонсека був дуже хороший в Україні, де він виграв три чемпіонські титули поспіль із донецьким Шахтарем. У Франції він посів п'яте та четверте місця. Явно не переконливі результати.

Його будуть оцінювати через результати та стиль гри, який він запропонує публіці. Фонсеці необхідно дати час, щоб зібрати команду. Не повинно бути жодних упереджень. Я буду першим, хто обдарує його оплесками, якщо Мілан буде грати собі на втіху та продемонструє, що вони смілива, сучасна європейська команда.

Клуб важливіший за тренера, тренер важливіший за команду, а команда важливіша за людину. Це ієрархія, якщо ви хочете досягти успіху. Директори, обравши його, повинні допомогти Фонсеці в реалізації довгострокового плану", — сказав Саккі.