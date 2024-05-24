Італія

Відома зарплата португальця та термін угоди.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека в кроці від того, щоб очолити Мілан, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, португалець узгодив з "россонері" деталі контракту. Угода буде підписана до 2026 року із зарплатнею 3,5 мільйона євро в рік. Також буде прописана опція пролонгації контракту ще на рік.

Офіційне підписання контракту з Паулу заплановане у вівторок.

Раніше повідомлялося, що Паулу Фонсека зароблятиме у таборі "россонері" менше, ніж у Ліллі, якщо все ж очолить італійський клуб.

Нагадаємо, що колишній керманич Шахтаря тренує Лілль з 2022 року, а сьогодні стало відомо про відставку Стефано Піолі.