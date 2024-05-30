Італія

Досвідчений голкіпер провів у клубі півтора роки.

Мексиканський воротар Гільєрмо Очоа є справжньою зіркою чемпіонатів світу в складі своєї національної збірної, тоді як на клубному рівні його кар’єра не є настільки вражаючою.

38-річного виконавця взимку 2023 року запросили долучитись до проєкту італійської Салернітани, проте в складі "морських коників" він так і не став одноосібним "першим номером".

Як наслідок, уже за ходом цього сезону воротар попросив про дострокове завершення трудових взаємин, і клуб відповів згодою на цей його запит.

А напередодні Очоа написав відкритий лист-звернення до вболівальників своєї вже колишньої команди.

"Любий Салерно,

Сьогодні я з сумом звертаюся до вас для того, аби попрощатися, оскільки я залишаю цей чудовий клуб, місто і вболівальників, які приймали мене з відкритими обіймами протягом останнього сезону.

Мій досвід із Салернітаною був незабутнім, хоча і коротким, але інтенсивним, сповненим емоцій та викликів, які змусили мене зростати як спортсмена і як особистість.

Я хочу подякувати кожному з вас за вашу підтримку в усі часи, за заохочення, яке підштовхувало мене викладатись на повну в кожній грі.

Пристрасть і любов до футболу, які відчуваються в цьому місті, глибоко торкнулися мене, і я завжди буду носити Салерно в своєму серці.

Для мене було честю захищати кольори Салернітани і боротися разом з моїми товаришами по команді.

Я дякую моїм тренерам, персоналу та керівництву, які зробили можливим мій прихід в цей клуб і дозволили мені насолоджуватися футболом Серії А — одній із найбільш конкурентних ліг у світі.

Дякую за все і до побачення!

Із любов'ю та вдячністю", — написав мексиканський виконавець.

Очоа в цьому сезоні відіграв 21 матч, пропустив 44 голи та провів одну гру "на нуль".