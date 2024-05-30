Італія

Форвард Інтера прокоментував видовищний сезон у власному виконанні.

Французький нападник Маркус Тюрам улітку минулого року погодився радикально змінити місце роботи й здійснив трансфер із менхенгладбахської Боруссії до міланського Інтера в якості вільного агента.

І вже в першій кампанії в складі "змій" 26-річний виконавець став важливим гравцем ланки атаки й здобув чемпіонський титул та Суперкубок Італії.

У останньому інтерв’ю гравець національної збірної Франції прокоментував свої виступи за останній рік.

"Я швидко став своїм для вболівальників Інтера. Чути, як твоє прізвище вигукують 75 тисяч уболівальників — це щось захоплююче, а коли ти любиш те, що робиш, і маєш таку ж пристрасть, як у мене в Інтері, ти можеш це тільки цінувати.

Після такого сезону я не ставлю перед собою жодних обмежень. Я перебуваю на найкращому етапі власної кар’єри і довів, що можу вдосконалюватись із кожним роком, як тактично, так і з точки зору статистики.

Роль вінгера залишилася в минулому, сьогодні я — нападник. Я хочу приносити користь у великих матчах, а також у національній збірній.

Я конкурентоспроможний і прагну стати найкращою версією себе самого. Я думаю, що можу стати одним з найкращих гравців у світі.

Я довів, що можу робити великі речі, і думаю, що можу закінчити сезон з 20 голами і 20 гольовими передачами.

Раніше мене знали тільки тому, що я син Ліліана Турама. Наразі ж я вже Маркус Турам, не запозичуючи жодної слави від мого батька, який має на власному рахунку 142 виступи у складі збірної Франції", — заявив французький виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Тюрама 15 голів та 14 гольових передач у 46 матчах.