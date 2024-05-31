Італія

Досвідчений фулбек залишить столицю Італії вільним агентом.

Лівий захисник Роми Леонардо Спінаццола змінить цього літа клубну прописку на правах вільного агента. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Контракт 31-річного італійця з "вовками" спливає в червні, і, за інформацією джерела, сторони не вели ніяких переговорів щодо продовження співпраці.

Взимку повідомлялося, що Спінаццола отримував пропозицію від Аш-Шабаба з Саудівської Аравії.

У цьому сезоні італійський фулбек провів за Рому 36 матчів, в яких він забив 1 гол та віддав 4 асисти.