Гравець Роми може переїхати на Близький Схід.
Леонардо Спінаццола, Getty Images
08 січня 2024, 08:45
Фланговий захисник італійської Роми Леонардо Спінаццола наприкінці поточного сезону має завершити контракт із "вовками", після чого отримає статус вільного агента та шукатиме новий клуб.
Однак цей процес для досвідченого 30-річного виконавця може відбутись і значно швидше, уникаючи проміжних етапів.
Оскільки до завершення угоди з Ромою в Спінаццоли залишається менше пів року, а шансів на продовження немає, гравець може вільно розпочинати перемовини з будь-якими колективами.
До переліку останніх напередодні захотів залучитись аравійський Аш-Шабаб і одразу поклав на розгляд Леонардо контракт до 2028 року.
Незабаром очікується відповідь від гравця Роми.
У поточному сезоні Спінаццола провів 17 матчів, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.