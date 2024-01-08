Італія

Гравець Роми може переїхати на Близький Схід.

Фланговий захисник італійської Роми Леонардо Спінаццола наприкінці поточного сезону має завершити контракт із "вовками", після чого отримає статус вільного агента та шукатиме новий клуб.

Однак цей процес для досвідченого 30-річного виконавця може відбутись і значно швидше, уникаючи проміжних етапів.

Оскільки до завершення угоди з Ромою в Спінаццоли залишається менше пів року, а шансів на продовження немає, гравець може вільно розпочинати перемовини з будь-якими колективами.

До переліку останніх напередодні захотів залучитись аравійський Аш-Шабаб і одразу поклав на розгляд Леонардо контракт до 2028 року.

Незабаром очікується відповідь від гравця Роми.

У поточному сезоні Спінаццола провів 17 матчів, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.