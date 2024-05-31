Італія

Вже скоро неаполітанці оголосять італійського спеціаліста своїм новим керманичем.

Антоніо Конте підпише контракт із Наполі, розрахований до кінця червня 2027 року, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, неаполітанці досягли домовленості щодо кожної деталі угоди з 54-річним італійським спеціалістом. Повідомляється, що сторони вже підписали необхідні для призначення документи.

Нагадаємо, Конте не мав робочого місця з березня 2023 року. Тоді він залишив Тоттенгем після 76 матчів на чолі клубу.

На рахунку спеціаліста 4 титули чемпіона Італії: три з Ювентусом (2011/12, 2012/13, 2013/14) і один з Інтером (2020/21), а також титул чемпіона Англії-2016/17 з Челсі. Він також допоміг "б'янконері" виграти Суперкубок Італії-2013/14, а з "синіми" здобув Кубок Англії-2017/18.

Зараз Наполі очолює 55-річний італієць Франческо Кальцона, який також є головним тренером збірної Словаччини. У сезоні-2023/24 неаполітанці фінішували десятими в турнірній таблиці Серії А, вилетівши з 1/8 фіналу Кубка Італії та Ліги чемпіонів.