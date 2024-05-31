Вже скоро неаполітанці оголосять італійського спеціаліста своїм новим керманичем.
Антоніо Конте, Getty Images
31 травня 2024, 21:30
Антоніо Конте підпише контракт із Наполі, розрахований до кінця червня 2027 року, передає журналіст Фабріціо Романо.
За даними Романо, неаполітанці досягли домовленості щодо кожної деталі угоди з 54-річним італійським спеціалістом. Повідомляється, що сторони вже підписали необхідні для призначення документи.
Нагадаємо, Конте не мав робочого місця з березня 2023 року. Тоді він залишив Тоттенгем після 76 матчів на чолі клубу.
На рахунку спеціаліста 4 титули чемпіона Італії: три з Ювентусом (2011/12, 2012/13, 2013/14) і один з Інтером (2020/21), а також титул чемпіона Англії-2016/17 з Челсі. Він також допоміг "б'янконері" виграти Суперкубок Італії-2013/14, а з "синіми" здобув Кубок Англії-2017/18.
Зараз Наполі очолює 55-річний італієць Франческо Кальцона, який також є головним тренером збірної Словаччини. У сезоні-2023/24 неаполітанці фінішували десятими в турнірній таблиці Серії А, вилетівши з 1/8 фіналу Кубка Італії та Ліги чемпіонів.