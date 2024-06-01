Італія

Гравець провів у Турині пів сезону на правах оренди.

Марокканський фланговий захисник італійського походження Адам Мазіна останні пів року провів у складі Торіно на правах оренди з фріульського Удінезе.

Таким чином "бики" змогли вперше за останні п’ять років, упродовж яких полюють за цим 30-річним виконавцем, наочно пересвідчитись у відповідності гравця вимогам клубу.

Як наслідок, після завершення сезону туринський колектив зробив запит на повноцінний трансфер.

Відповідно до контракту, це буде коштувати клубу 1 млн євро.

Контракт із Мазіною буде підписано до 2026 року з опцією продовження ще на один сезон.

За пів року Адам провів 16 матчів (1021 хвилину).