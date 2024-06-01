Італія

Нідерландець влітку залишить колектив Сімоне Індзагі.

В Інтері більше не зможуть активувати опцію продовження контракту центрального півзахисника Деві Классена ще на рік, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, пункт про автоматичне оновлення угоди з 31-річним нідерландцем був дійсним до п'ятниці, 31 травня. "Нерадзуррі" могли продовжити контракт із Классеном до кінця червня 2025 року.

Таким чином, гравець залишить клуб на правах вільного агента. Кілька колективів вже звернули увагу на півзахисника. Сам він готовий залишитися в Італії. Портал transfermarkt оцінює вихованця Аякса в 5 мільйонів євро.

У поточному сезоні Классен узяв участь у 18 матчах (350 хвилин) Інтера в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.