Італія

Гравець близький до оновлення своєї угоди з "нерадзуррі".

Міланський Інтер працює над продовженням контракту з центральним півзахисником Ніколо Бареллою, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Нерадзуррі" узгодили всі деталі нового контракту 27-річного італійця. Він буде дійсний до кінця червня 2029 року, тоді як нинішній розраховано до кінця червня 2026-го. Очікується, що зарплата півзахисника стане більшою.

У поточному сезоні Барелла взяв участь у 48 матчах Інтера в усіх турнірах, відзначившись 2 голами і 7 асистами.

Раніше повідомлялося, що клуб може оновити угоду з центральним захисником Франческо Ачербі.

Центральний нападник Лаутаро Мартінес уже погодився продовжити контракт з Інтером.