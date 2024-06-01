Італія

Ексгравець збірної Італії може знову змінити клубну прописку.

Центральний нападник Фіорентини Андреа Белотті, орендований у Роми до кінця червня цього року, опинився в сфері інтересів Парми і Комо, передає видання Corriere dello Sport.

Закріпитися в колективі Вінченцо Італьяно 30-річний італієць так і не зумів, тож "фіалки" не намагатимуться оформити повноцінний трансфер. Швидше за все, Белотті не залишиться і в Ромі. Його контракт із римлянами розраховано до кінця червня 2025 року.

Повідомляється, що в послугах центрфорварда зацікавлені Парма і Комо. Ці клуби повернулися до Серії А на сезон-2024/25 і бажають додати досвідченого нападника до своїх складів. Портал transfermarkt оцінює вихованця АльбіноЛеффе у 6 мільйонів євро.

У поточному сезоні Белотті взяв участь у 45 матчах Роми і Фіорентини в усіх турнірах, відзначившись 8 голами і 3 асистами.