Раффаеле Палладіно, getty images
01 червня 2024, 21:50
Фіорентина після другого поспіль програного фіналу Ліги конференцій за два роки, схоже, найближчим часом попрощається з Вінченцо Італьяно та призначить на його місце нового головного тренера.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "фіалок" наближаються до повної домовленості з Раффаеле Палладіно, який наразі очолює Монцу та завершив із нею цей чемпіонат Італії на 12-ій сходинці в турнірній таблиці.
За інформацією джерела, Фіорентина майже повністю узгодила майбутній контракт із 40-річним талановитим італійським фахівцем, контракт якого із Монцою спливає вже цього літа, і продовжувати його він не планує.
Зазначається, що запросити до себе Раффаеле Палладіно хотіли багато європейських клубів, проте багатообіцяючий тренер погодився очолити саме Фіорентину, яка в наступному сезоні знову зіграє на європейській арені у Лізі конференцій.