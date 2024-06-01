Італія

"Фіалки" за крок від домовленості з Раффаеле Палладіно із Монци

Фіорентина після другого поспіль програного фіналу Ліги конференцій за два роки, схоже, найближчим часом попрощається з Вінченцо Італьяно та призначить на його місце нового головного тренера.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "фіалок" наближаються до повної домовленості з Раффаеле Палладіно, який наразі очолює Монцу та завершив із нею цей чемпіонат Італії на 12-ій сходинці в турнірній таблиці.

За інформацією джерела, Фіорентина майже повністю узгодила майбутній контракт із 40-річним талановитим італійським фахівцем, контракт якого із Монцою спливає вже цього літа, і продовжувати його він не планує.

Зазначається, що запросити до себе Раффаеле Палладіно хотіли багато європейських клубів, проте багатообіцяючий тренер погодився очолити саме Фіорентину, яка в наступному сезоні знову зіграє на європейській арені у Лізі конференцій.