Італія

Перше літнє придбання "Юве" наближається.

Півзахисник Аталанти Тен Копмейнерс найближчим часом стане гравцем Ювентуса. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, 26-річний нідерландський футболіст домовився про узгодження контракту з туринським клубом терміном на п'ять років.

Зазначається, що зарплатня гравця складатиме 4,5 млн. євро на рік.

Чинний контракт нідерландця з "Бергамасками" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Минулого сезону Тен Копмейнерс відіграв за Аталанту 50 матчів, забив 15 голів та віддав 7 результативних передач. Він виграв разом з італійським клубом Лігу Європи та став найкращим бомбардиром "Богині" за підсумками сезону-2023/24.