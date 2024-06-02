Перше літнє придбання "Юве" наближається.
Копмейнерс, getty images
02 червня 2024, 12:26
Півзахисник Аталанти Тен Копмейнерс найближчим часом стане гравцем Ювентуса. Про це повідомляє Tuttosport.
За інформацією джерела, 26-річний нідерландський футболіст домовився про узгодження контракту з туринським клубом терміном на п'ять років.
Зазначається, що зарплатня гравця складатиме 4,5 млн. євро на рік.
Чинний контракт нідерландця з "Бергамасками" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.
Минулого сезону Тен Копмейнерс відіграв за Аталанту 50 матчів, забив 15 голів та віддав 7 результативних передач. Він виграв разом з італійським клубом Лігу Європи та став найкращим бомбардиром "Богині" за підсумками сезону-2023/24.