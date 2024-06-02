Італія

Саудити ваш вихід.

Президент італійського Мілана Паоло Скароні прокоментував трансферні чутки навколо вінгера "россонері" Рафаеля Леау. Цитує італійського функціонера sempremilan.com.

"Леау? Якби нам дали 150 мільйонів євро, я б вже збирав його валізи. Я дуже матеріалістичний.

Зараз наш пріоритет — центральний нападник", — заявив Скароні.

Чинний контракт португальця з італійським клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 6,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.

У сезоні-2023/24 Рафа Леау відіграв за Мілан 47 матчів, забив 15 голів та віддав 14 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль готовий купити Леау за велику суму.