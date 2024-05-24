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У клубі розглядають можливість трансферу форварда.

Аль-Хіляль хоче купити Рафаеля Леау — повідомляє Tuttosport.

Наразі перемовин з Міланом не було, але клубу з Саудівської Аравії доведеться заплатити до 175 мільйонів євро.

У складі італійської команди форвард виступає з 2019 року. Наразі рішення стосовно переходу Рафаеля не вирішено, в Мілані хочуть залишити його у клубі.

Цього сезону 24-річний гравець провів 46 матчів в усіх можливих турнірах, забив 14 голів і віддав 14 асистів.