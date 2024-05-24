У клубі розглядають можливість трансферу форварда.
Рафаель Леау, Getty Images
24 травня 2024, 20:57
Аль-Хіляль хоче купити Рафаеля Леау — повідомляє Tuttosport.
Наразі перемовин з Міланом не було, але клубу з Саудівської Аравії доведеться заплатити до 175 мільйонів євро.
У складі італійської команди форвард виступає з 2019 року. Наразі рішення стосовно переходу Рафаеля не вирішено, в Мілані хочуть залишити його у клубі.
Цього сезону 24-річний гравець провів 46 матчів в усіх можливих турнірах, забив 14 голів і віддав 14 асистів.